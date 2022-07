Caso García Belsunce: Pachelo complicado por un testigo

Cabe recordar que Roberto Pachelo, padre de Nicolas, fue encontrado con un tiro en su cabeza en su casa. Si bien la causa fue cerrada como suicidio, la propia familia Pachelo sembró dudas en el expediente. Incluso, figuran testimonios de persona que dijeron creer que Nicolas lo había asesinado ya que era la única persona que estaba con su padre al momento del disparo.

En el testimonio de hoy, Maggi contó que primero conoció a Roberto Pachelo y luego a su hijo Nicolas, en el mundo de las carreras de Turismo Nacional, en la década del 90. Luego relató que a principios del 2000, Nicolas Pachelo se acercó a su concesionaria de Pilar para comprarle una camioneta Grand Cherokee valuada en 25 mil dólares. Luego contó que fue estafado por el vecino del country Carmel.

Aseguró que Pachelo le dio una serie de cheques que fueron rebotados con reporte de robo y que nunca más le pagó la camioneta. “Siempre me decía que me iba a pagar y nunca lo hacía. Lo único que me repetía es que no se tenía que enterar nadie. Me dijo que tenía problemas en el banco. Pero lo cierto es que esa plata la tuve que poner yo de mis ahorros. Le hice un juicio y luego vinieron las amenazas”, afirmó el empresario.

Maggi contó que hizo una demanda contra Pachelo y que una jueza de Pilar decidió inhibirlo por la estafa con la camioneta. Ahí comenzó, según relató, un infierno de amedrentamientos.

“Después de la inhibición me rompieron dos veces los vidrios de la concesionaria a piedrazos y recibí varios llamados de amenazas. Recuerdo puntualmente una llamada de Pachelo. Yo venía por el kilómetro 89 de la Ruta 8 cuando me llamo. No me voy a olvidar nunca mas la frase. Me dijo: ‘Si tuve los huevos de matar a mi padre, imagínate lo que puedo hacer con vos. Matarte a vos o a tu vieja no me significa nada”.

Mientras el testigo mencionaba la frase, en la sala de audiencias de los tribunales de San Isidro que hizo un silencio profundo. Prácticamente nadie emitió ningún gesto, salvo Pachelo. El acusado comenzó a menear su cabeza en forma de negación. Incluso movió sus labios en lo que pareció ser un insulto, que no se llegó a escuchar.

No fue el único episodio de amenazas que el testigo aseguró vivir. Contó que, incluso, el propio Pachelo lo fue a increpar a la concesionaria: “Vino a verme, se sentó en mi escritorio y me dijo que él me había roto los vidrios y que no me había prendido fuego el local porque le parecía un buen tipo”, aseguró.

A raíz de una pregunta del fiscal Patricio Ferrari, Maggi hizo una valoración personal pero, al mismo tiempo, muy dura contra Pachelo: “Cuando lo tuve enfrente vi al diablo en sus ojos”.