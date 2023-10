Bullrich volvió a pegarle al kirchnerismo: "Van a dejar de afanar"

Un discurso cargado de críticas pero también de propuestas

El acto en la zona de la Costanera comenzó casi 45 minutos después de los planeado porque primero Bullrich y la comitiva estuvieron en San Juan. Rodolfo Suarez fue quien abrió el fuego, lo siguió Alfredo Cornejo y antes de la candidata a presidenta habló Petri.

En todos los casos hubo severos análisis sobre los 16 años -de los últimos 20- en los que el kirchnerismo estuvo al frente de la Nación.

Resumen de los principales puntos desarrollados por Patricia Bullrich

"Soy muy consciente de lo que vivimos los argentinos, de lo que estamos sufriendo. Sentimos una tristeza que nos atraviesa. Después de tantos años de kirchnerismo, tenemos miedo de andar por la calle, de que maten a chico por un celular, de que usen las aulas para adoctrinar y no educar, que corten calles y rutas -en Mendoza no pasa- de que bloqueen empresas, de que sigan robando y se metan el país en el bolsillo".

"Nos deshonran las jubilaciones de hambre y lo que viven nuestros hijos y nietos".

"Somos la única fuerza democrática que cree en la Constitución y la libertad. Yo siempre lucha contra las mafias sindicales, contra los K corruptos, contra el narcotráfico. Nunca aflojé, nunca di el brazo a torcer".

"En Mendoza, bajo nuestra cordillera, les digo: Nunca voy a dar un paso atrás".

"La batalla final"

"Les puedo asegurar que la pesadilla que hemos vivido se termina para siempre. Estamos en la batalla final contra los que secuestraron 20 años de la Argentina, se robaron todo y nos destruyeron. No nos podemos dejar vencer. Nunca tuvimos más fuerza que ahora. Ganamos en Santa Fe, San Juan, San Luis, Chaco... Ganamos con legitimidad social".

"Tenemos la capacidad de vencerlos en el campo de batalla, en las fábricas... Son ellos los que tienen miedo de perder sus privilegios y de ir a la cárcel. La mafia tiene miedo".

"Todos los días Massa y Cristina Fernández de Kirchner cavan un poco más el pozo en el que metieron a la Argentina. Le pregunté a Massa en el debate cuándo van a dejar de afanar y como no me contestó, yo le contesto ahora: van a dejar de afanar el 10 de diciembre. Conmigo se acabó la joda. El que afana va preso y no hay tutía".

"Argentina tiene todo y los argentinos no tenemos nada. Eso porque está la que gana 9 millones de pesos (en alusión a Cristina), los ñoquis de La Cámpora, los socios de Insaurralde. Conmigo estos chorros van presos".

"Las malas ideas de Milei"

"Las ideas de Javier Milei son malas y peligrosas. La dolarización es imposible. Y ahora, como estaba solo y sin respaldo tranzó con lo peor de la mafia: Luis Barrionuevo".

"Me preocupan sus ideas. No cree en la educación pública, quieres desregular la venta de armas y está lo de los órganos. La venta de órganos puede traer que te secuestren, te maten, te tiren y después vendan esos órganos que te sacaron".

Misión: ordenar la economía

"Tenemos que desterrar la inflación y para eso hay que dejar de emitir y de prestarle dinero al Tesoro que es una cloaca con los ñoquis de La Cámpora. Vamos a presentar un presupuesto transparente, sin déficit ni cuevas".

"En seguridad tenemos que cuidar al que nos cuida y que el que las hace las pague. Vamos a cambiar el Código Penal para que secuestradores, asesinos y violadores no vean más el sol. Y cuando un menor mata, es claro que no puede volver al otro día tranquilamente a su casa".

"Vamos a disponer más fondos para los médicos, los docentes, los policías y las fuerzas armadas. También para los jubilados, que no son unos viejos meados como alguien (Milei) dijo".

"Tenemos todo. Nos falta una sola decisión: el poder de voto de cada ciudadano. Salgamos a buscar de aquí al domingo ese voto. Sabemos cómo salir del pozo. Estoy preparada para gobernar desde el lugar horrible en que van a dejar a la Argentina".