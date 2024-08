Aparecieron las primeras fotos de Fabiola Yañez golpeada

Captura Alberto Fernández y Fabiola Yañez.avif

Revuelo político por la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, con quien tiene un hijo, se conoció esta semana y provocó un gran revuelo político. El ex mandatario sólo ha cosechado repudios desde entonces, incluso de su propio partido.

En la publicación de Infobae se reprodujeron los mensajes en los que Fernández le dice en un un momento a Fabiola que "me siento mal, me cuesta respirar".

Ella, en tanto, alude a las consecuencias de un zamarreo (ella escribió "samarreo") que le dejó morado un brazo.

En otra parte de ese "diálogo", Fabiola le dice que "no hay explicación" para los golpes cuando ella segura que está "centrada en defenderte".

Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Todo lo que trato de hacer es con la mente centrada en defenderte y vos me golpeás. Hace tres días que me venís golpeando Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Todo lo que trato de hacer es con la mente centrada en defenderte y vos me golpeás. Hace tres días que me venís golpeando

La denuncia generó un escándalo y dejó al ex mandatario en una posición complicada, que se suma a la polémica surgida por otra causa abierta recientemente: la de los seguros, en la que también está involucrado.

Chats Fabiola Yañez Alberto Fernández.avif

Cambio de abogado

La abogada Mariana Gallego asumió este jueves la representación legal de la exprimera dama Fabiola Yañez y el gobierno nacional reforzó su seguridad en el marco de la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género.

Según indicaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas, desde el Ejecutivo se dispuso el envío de dos agentes de la Policía Federal que pasarán a formar parte de la custodia de Yañez.

A su vez, las mismas fuentes confirmaron que está previsto el regreso a la Argentina del actual custodio que la acompaña en Europa, tal y como había reclamado la propia exprimera dama en su presentación ante el juzgado del magistrado federal Julián Ercolini.