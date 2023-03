Anticipan que el dólar vino regirá desde abril hasta fines de agosto

Esa primera definición se tomó en una mesa que lideró el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, el presidente de la Coviar, Mario González, y en representación de Bodegas de Argentina acudió Milton Curet.

Con la confirmación de que el anunciado dólar vino tendrá vigencia sólo por 5 meses, es de esperar que en breve resurjan las críticas de funcionarios del gobierno provincial que desde que se anunció el dólar vino salieron a marcar que debería tener una vigencia mínima de 18 o 24 meses, ya que la vitivinicultura no es un commodities y por tanto, necesita de una herramienta que se mantenga en el tiempo como para que sea verdaderamente productiva para la industria del vino.

"La vitivinicultura y las economías regionales no son commodities y por eso no podes acumular y vender de golpe en 6 u 8 meses, te hacen falta ciclos productivos más largos, tenés que llegar a acuerdos, que aprueben el vino o la fruta. Son cosas que tiene sentido si duran 18 o 24 meses como mínimo, entonces esos valores no se conocen, ni a qué valor ni cuanto durará", planteó el ministro de Economía, Enrique Vaquié, cuando se anunció el dólar vino.

También se planteó en aquel momento a cuánto se liquidaría ese nuevo dólar, y el mismo gobernador pidió que el valor del dólar vino se acercara al del dólar blue, pero aún no hay definiciones sobre ese monto.

Ante estas críticas, Hinojosa salió a defender la herramienta económica y disparó: "El Gobierno de Mendoza para cada solución encuentra un problema, creo que lo más sencillo es sentarse a la mesa y decir bueno estas son las herramientas, cómo las mejoramos. A este dólar lo venía pidiendo todo el sector, no digo que lo aplaudió y lo festejó a mansalva, pero lo venían pidiendo y el gobierno nacional lo termina otorgando", resaltó.

La eterna polémica de quien ayuda más ¿la Nación o la provincia?

En Séptimo Día, Martín Hinojosa puso en duda el impacto de la asistencia que dio el Gobierno provincial a los productores afectados por las inclemencias climáticas.

En medio de su defensa de la implementación del dólar vino como un salvataje a la crisis que enfrenta la vitivinicultura -que este año tendrá la cosecha muy baja por los embates de las heladas tardías y el granizo-, Hinojosa puso en duda el impacto de la asistencia del Gobierno provincial a los productores afectados.

Cabe recordar que en el mismo momento en que Massa anunciaba el dólar vino en el desayuno de Coviar, el gobernador Rodolfo Suarez salió a enumerar los distintos programas, créditos y subsidios que otorgó el Gobierno provincial a los productores golpeados por las inclemencias climáticas.

"Mendoza ofrece beneficios para los productores en emergencia o desastre agropecuario, consistentes en la eximición del Impuesto Inmobiliario, descuentos en los cánones de riego y electricidad, suspensión de juicios, y beneficios en líneas de financiamiento, entre otras contribuciones”, enumeró en aquel momento el mandatario y detalló una asistencia que superaba los $7.000 millones.

Sin embargo, el titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, cuestionó: "Ninguno de los datos que da el Gobierno provincial son chequeables, yo creo que hablan muy bien de lo que no hacen. No me consta que esa ayuda haya llegado, cuando uno habla con los productores, no se sabe qué plata que les ha llegado ni a qué cuenta se los han depositado", dudó.

En contraposición, remarcó que de los $1.500 millones que propuso la Nación en la primer visita de Massa, luego del desastre que dejaron las tardías heladas del 1 de noviembre, "$500 millones estaban destinados a la provincia de Mendoza, y la provincia de Mendoza no los quiso recibir, por eso tuvimos que armarlos a través de los intendentes, lo tuvimos que hacer así porque les parecía poco".disparó Hinojosa.