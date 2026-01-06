ANMAT retiró un lote de leche de la empresa Nestlé

Productos de elaboración nacional
Provincia de Santa Fe
Fórmula láctea para lactantes en polvo
Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO
Presentación: 400 g
RNE N°: 21-114032
RNPA N°: 21-130136
Lotes y fechas de vencimiento:
- Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
- Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
- Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027
Fórmula láctea para lactantes en polvo
Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO
Presentación: 800 g
RNE N°: 21-114032
RNPA N°: 21-130136
Lotes y fechas de vencimiento:
- Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
- Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027
- Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
- Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027
- Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027
- Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027
- Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027
- Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027
Producto importado
Origen: Suiza
Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes
Marca: Nestlé Alfamino
Presentación: 400 g
RNE N°: 00-014591
RNPA N°: 079-00-022965
Lote y fecha de vencimiento:
- Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027
Cuál es la bacteria Bacillus Cereus
La bacteria Bacillus Cereus suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas. Asimismo, es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras).
Este microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades. Una de las formas de presentación es una intoxicación - síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina. Por otro lado, el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas post consumo.
En ese sentido, ANMAT se encuentra coordinando acciones con las autoridades sanitarias provinciales del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado de los lotes involucrados de los productos mencionados.
La recomendación de ANMAT
Según explicaron desde ANMAT, en caso de encontrarse con algunos de estos lotes, se deben seguir las siguientes recomendaciones:
- A la población que tenga en su poder los lotes mencionados que se abstengan de consumirlos.
- A su vez, pueden comunicarse con la empresa al teléfono 0800-999-8100 (opción 3) o vía e-mail a: [email protected].
- A quienes los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, que lo retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor.