Máximo Kircnher encabezó el acto por el Día de la Lealtad

Uno de los ejes centrales de su intervención fue la necesidad de reconstruir una alternativa política frente al oficialismo, aunque dejó en claro que la unidad no puede limitarse a un acuerdo entre sectores de la dirigencia. “Tener este registro es la base para poder construir la unidad. No queremos un amontonamiento de dirigentes. Hay que romper la inercia de los dirigentes conformistas y representar la esperanza de la gente que no puede más”, afirmó.

Máximo Kirchner encabezó un acto en Chaco y apuntó contra el gobierno de Milei. (Foto: La Cámpora)

El mensaje se produjo en una jornada en la que el peronismo conmemoró el 17 de octubre con actividades separadas. Mientras Kirchner compartió escenario con Capitanich en Chaco, Kicillof encabezó su propio acto en La Matanza, en medio del debate interno sobre el futuro del espacio opositor.

El diputado también cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y aseguró que las promesas electorales de Milei no se reflejaron en mejoras para la población. “Hay menos trabajo. Hay menos salario. Hay menos educación. Hay menos salud. Hay menos dignidad. Y sobre todo hay menos oportunidades”, enumeró.

Máximo Kirchner reivindicó a Cristina y cuestionó al Gobierno

En otro tramo de su discurso, el diputado defendió el liderazgo de Cristina Kirchner y la señaló como una figura central para la reconstrucción del peronismo. “¿Quién será el peronista o la peronista que se anime a poner nuevamente límites en la Argentina para defender los porotos de la gente?”, preguntó a los militantes, que respondieron al grito de “Cristina”.

Luego, destacó el respaldo que, según sostuvo, conserva la expresidenta por su enfrentamiento con los sectores de mayor poder económico. “Cristina crece en las encuestas no solo porque el pueblo argentino tiene memoria sino porque entienden que es una mujer fuerte, que no la quiebran, que no la hacen ir en contra de su pueblo ni aun metiéndola presa”, expresó.

Kirchner también apuntó contra el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que establece beneficios para grandes empresas que no reciben los comerciantes y empresarios locales. “Los enemigos de la industria y el comercio argentino son aquellos que votaron un RIGI, donde los comerciantes y empresarios chaqueños pagan un 35% de ganancias mientras las mineras y petroleras se llevan todo pagando nada”, cuestionó.