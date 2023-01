Alberto Fernández llega a Mendoza en medio de clima de tensión con el gobernador

"No quiero ser hipócrita; no voy a acompañar a Alberto Fernández en su visita a Mendoza". La frase de Rodolfo Suarez sorprendió a muchos este martes por la mañana. A 24 horas de que el Presidente aterrice en El Plumerillo, afirmó que está molesto tras el laudo en contra en torno a Portezuelo del Viento, y que por eso no estará a su lado durante el recorrido por la provincia. Sí irá el ministro de Infraestructura, Mario Isgró.