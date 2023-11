Agricultura dijo que Massa planea bajar impuestos al sector

Cabe mencionar que el mensaje de Bahillo coincide con la solicitada del campo "Basta de impuestos y distorsiones", emitida hace unos días por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias. Mediante un comunicado, la entidad expresó su "preocupación ante la separata que el Poder Ejecutivo incluyó como anexo del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2024, sugiriendo al Congreso debatir sobre diversos temas de la normativa tributaria".

En esa misma línea, Bahillo respondió que "la separata que se envía al Congreso incluye todos los beneficios impositivos de todos los actores económicos. No se separa, por ejemplo, lo que tiene que ver con salud y promoción industrial, sino que incluye todo".

Por otro lado, el Secretario de Agricultura recordó que desde el Ministro de Economía "en los últimos tres meses bajamos a cero las alícuotas, eliminamos las retenciones a las Economías Regionales, del maní, arroz, vitivinicultura, tabaco, cítricos, y esos son fondos que quedan en el sector por u$s190 millones. También hemos suspendido las retenciones al sector lácteo". “Tenemos que trabajar en mejorar la estructura impositiva para darle la previsibilidad hacia la rentabilidad que necesita el productor”, añadió.

Por último, Bahillo afirmó que "nunca vamos a modificar algo en contra del sistema cooperativo", al indicar que, "en 2017, cuando Mauricio Macri propuso la eliminación de la exención al Impuesto a las Ganancias que tenía el sector cooperativo, nosotros nos opusimos a ese artículo y no se aprobó". "No me voy a desdecir ahora, cuando lo enfrente en su momento", concluyó.