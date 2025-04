Adorni ante una eventual suba de la inflación tras el fin del cepo: "No van a vender"

Adorni dijo, en declaraciones a Radio Mitre, en ese eventual escenario: “No van a vender nada, van a perder y van a tener que bajar los precios otra vez. A diferencia de otras veces, que había aumentos de precios por convalidación monetaria, un gobierno con un Banco Central que tiraba toneladas de billetes a calle, siempre encontrabas a gente con billetes para vender productos a cualquier precio. Eso no va a pasar, no emitimos un peso y hay baja inflación”.

Las frases más destacadas de Manuel Adorni

“No hubo devaluación, lo que hubo fue una liberación del tipo de cambio".

“Ayer todos esperaban la catástrofe, esperaban que el dólar suba, que presione sobre los $1400, que el Banco Central empiece a perder reservas. Eso no ocurrió, ni va a ocurrir, porque los fundamentos detrás de lo que hicimos son los correctos”.

“La situación monetaria está absolutamente controlada. Para nosotros, la cuestión monetaria es la única explicación del nivel de inflación, que está directamente relacionado con el valor del dólar.”

“En esa conjunción sólo puedo decir, guarda con los que opinan que el dólar se va a disparar, porque están acostumbrados a que detrás de una liberación del tipo de cambio las cosas estaban mal hechas”.

“El propio Mauricio Macri dice que por la salida del cepo ‘va a haber inflación, los precios se van a disparar, no está tan mal pero los precios se van a disparar’. Bueno, porque cuando él levantó el cepo efectivamente no tenía las cuentas equilibradas y no tenía orden monetario, cosa que nosotros sí“.

“Esto no se vio nunca en la historia, entonces algunos están un poco perdidos en el análisis, pero el dólar no se va a disparar. Lo que se vio ayer fue simplemente lo que ocurre lo que hubiese ocurrido en cualquier situación similar donde se levanta una restricción cambiaria que lleva años".

“A nadie le importaba lo que iba a pasar el lunes, porque la situación estaba controlada. Estuve el viernes durante toda la jornada frenética acompañándolo al (ministro de Economía) Luis Caputo y al presidente Javier Milei y nadie estaba preocupado por lo que iba a ocurrir el lunes con el mercado".