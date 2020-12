Acordaron incremento salarial de 10% para docentes universitarios

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, mantuvo la última reunión paritaria de este año con los representantes de los gremios docentes y no docentes universitarios: CONADU, FEDUN, CONADU HISTÓRICA, FAGDUT, CTERA, UDA Y FATUN donde se acordó una suma fija no bonificable y no remunerativa como bono de fin de año y un incremento salarial del 10% para el primer trimestre 2021.