Absolvieron a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual

Doldán, además, agregó: “Él entendió que el consentimiento estaba implícito, dado la intensidad con la que habíamos tenido relaciones sexuales anteriormente. Después de analizar los hechos, pude resignificar lo que pasó”.

Por otro lado, un informe psicológico forense acompañó el testimonio y concluyó que la decisión de Doldán “es un acto voluntario y libre de presiones, sin miedo, dependencia emocional ni económica, y refleja reflexión racional sobre su situación”.

El tribunal explicó que, ante el desistimiento conjunto del fiscal y de la víctima, “carece de legitimación funcional para dictar una condena, y solo puede emitir un veredicto absolutorio”, de acuerdo con el Código Procesal Penal y la normativa vigente. Por otro lado, señaló que no se aportaron elementos sustantivos ni prueba autónoma para acreditar con certeza la ocurrencia del hecho denunciado.

Por estas razones, Villa fue "absuelto libre de culpa y cargo". Con esta resolución, la causa quedó definitivamente cerrada.