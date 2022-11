A la espera de los índices de inflación, calculan que rondaría el 6,5%

No habrá un único culpable, ni tampoco dos. El índice de inflación del mes pasado que se conocerá hoy y que, según el consenso de estimaciones privadas, marcará un incremento respecto del mes anterior, no estará impulsado por un rubro en particular sino que la mayoría de ellos contribuye. Todos “ponen” para la suba de la inflación de octubre: desde los alimentos hasta los precios regulados como la nafta y la electricidad. También las prepagas y las expensas, en las que ya se refleja el incremento salarial por la paritaria de los encargados. Sin destacados, entonces, el dato que se anticipa se ubica entre 6,5% y 7% según los distintos relevamientos, lo que implica un suba tanto respecto del 6,2% de septiembre como del 3,7% de octubre del año pasado. En términos interanuales, la inflación se ubicaría apenas por debajo de 85% para el mes pasado.