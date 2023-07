VNL: Argentina tendrá un duro cruce ante Italia

Los dirigidos por Marcelo Méndez jugarán el 19 de julio, a las 15, ante Italia en Gdansk, Polonia. Los otros cruces de cuartos serán: Estados Unidos vs. Francia; Japón vs. Eslovenia y Polonia vs. Brasil.

Argentina cosechó 9 triunfos en la temporada (Italia, Canadá, Países Bajos, Francia, Bulgaria, Serbia, Alemania, Estados Unidos e Irán) y 3 derrotas (Brasil, Eslovenia y Japón).

Bruno Lima fue el sanjuanino que tuvo más rodaje en la temporada. El opuesto fue titular en la mayoría de los partidos y sumó 133 puntos con un promedio de 11 por partido. Matías Sánchez hizo un gran trabajo cuando reemplazó a De Cecco en el armado y Manuel Armoa tuvo ingresos destacados sumando desde el saque en momentos complicados.

Si Argentina logra dejar en el camino a Italia, último campeón del Mundo, enfrentará en semifinales al vencedor de Estados Unidos – Francia.