Atlético de Madrid se mete en la pelea por el Cuti Romero

La entidad de Madrid necesitará generar ingresos antes de avanzar definitivamente. Las posibles salidas de Nahuel Molina, Matteo Ruggeri y Thiago Almada podrían aportar la liquidez necesaria para mejorar la propuesta y acercarse al monto solicitado por los Spurs.

Atlético sería el destino preferido por Romero, quien desde hace tiempo pretende jugar en la Liga española y ve con buenos ojos la posibilidad de ser dirigido por Simeone. El defensor ya había dado su aprobación a una eventual llegada durante negociaciones anteriores, aunque la elevada cotización impidió concretar el traspaso.

El conjunto rojiblanco deberá competir con Inter de Milán, que avanzó durante los últimos días y analizó una operación de 35 millones de euros más otros cinco en variables. Sin embargo, los italianos todavía deben resolver la salida de Benjamin Pavard y alcanzar un acuerdo contractual con el argentino.

Tottenham incorporó al neerlandés Jan Paul van Hecke mediante una inversión importante, una decisión que abrió todavía más la puerta para la salida de Romero, quien renovó su contrato en agosto de 2025 y mantiene un vínculo de larga duración con el club londinense.

A los 28 años, el cordobés aparece como el futbolista elegido por Simeone para aportarle liderazgo, agresividad y experiencia internacional a una defensa que fue uno de los puntos débiles del Atlético durante la última temporada.

La negociación recién comienza y los 30 millones representarían solamente la primera ofensiva, pero la preferencia del jugador por mudarse a Madrid podría resultar determinante para que el club español supere al Inter y termine acordando su transferencia con Tottenham.