"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Universitario

Universitario y San Juan RC, con cruces clave en el Top 8 de rugby

Universitario y San Juan RC, los sanjuaninos del Top 8, quieren seguir prendidos en la pelea por el primer lugar.

Universitario recibirá este sábado, desde las 15, a Mendoza RC por la sexta fecha del Top 8 Oro del Regional Cuyano, con la meta de seguir firme en zona de clasificación.

Con el impulso de estar entre los cuatro mejores, el conjunto dirigido por el binomio Pallito-López afronta la semana con un objetivo claro: sumar un nuevo triunfo en su reducto, un escenario donde se ha hecho fuerte. En la presente temporada, el equipo ganó cuatro partidos, empató uno y solo perdió en una ocasión, siempre llevándose puntos. La última vez que se midió ante el conjunto mendocino, en la primera fase, fue victoria sanjuanina por 35-32 en Pocito.

La expectativa es alta y el plantel quiere volver a festejar junto a su gente. El partido principal comenzará a las 15:00, con arbitraje de Juan Martín Martínez. La intermedia jugará a las 13:30 bajo la conducción de Federico González, mientras que la preintermedia abrirá la jornada a las 11:45 con Amelia Zavalla como referí.

Te puede interesar...

San Juan RC juega un partido clave

San Juan RC visitará este sábado, también desde las 15, a Los Tordos en Mendoza. El equipo mendocino manda en las posiciones y los Piuquenes puede dar el zarpazo si consiguen la difícil misión de ganar fuera de casa.

Posiciones Top 8 - 15-8

Temas

Te puede interesar