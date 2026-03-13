Universitario enfrenta al líder San Juan RC en el gran clásico sanjuanino

Del otro lado estará San Juan Rugby Club, que atraviesa un gran presente en el certamen. El equipo de Santa Lucía, conocido como El Piuquén, es actualmente el único líder del torneo, tras conseguir dos triunfos con punto bonus ofensivo: primero venció 48-5 a Huazihul y luego superó con claridad a Jockey Club por 62-17.

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La jornada en el predio de Pocito tendrá además doble programación. El encuentro de Intermedia comenzará a las 15.15, con el arbitraje de Braian Montaño, mientras que el duelo de Primera División se jugará a partir de las 17.00.

Más allá de la rivalidad histórica, el partido también tiene un valor deportivo importante. El Torneo Provincial otorga dos plazas para el Top 8 Oro del Regional Cuyano 2026, por lo que tanto Universitario como San Juan RC aparecen como dos de los principales candidatos a quedarse con esos lugares.