El rugby sanjuanino vivirá este fin de semana uno de sus encuentros más esperados. Universitario será local frente a San Juan Rugby Club en una nueva edición del superclásico provincial, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Provincial de la Unión Sanjuanina de Rugby (USR).
Universitario enfrenta al líder San Juan RC en el gran clásico sanjuanino
Universitario recibirá a San Juan Rugby Club en Pocito por la tercera fecha del Torneo Provincial. Ambos llegan invictos y el clásico aparece como uno de los duelos clave del certamen.