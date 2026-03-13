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Universitario enfrenta al líder San Juan RC en el gran clásico sanjuanino

Universitario recibirá a San Juan Rugby Club en Pocito por la tercera fecha del Torneo Provincial. Ambos llegan invictos y el clásico aparece como uno de los duelos clave del certamen.

El rugby sanjuanino vivirá este fin de semana uno de sus encuentros más esperados. Universitario será local frente a San Juan Rugby Club en una nueva edición del superclásico provincial, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Provincial de la Unión Sanjuanina de Rugby (USR).

El partido se disputará en Pocito desde las 17.00, con el arbitraje de Federico González, en un duelo que suele convocar a gran cantidad de público y que enfrenta a dos de los equipos más protagonistas del rugby local.

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El conjunto dirigido por Fernando Torcivia llega al compromiso con un inicio sólido en el campeonato. En su debut se impuso 27-9 ante Sporting Club Alfiles, mientras que en la segunda fecha logró otra victoria al superar 27-20 a Huazihul, resultados que lo posicionan como uno de los animadores del torneo.

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Del otro lado estará San Juan Rugby Club, que atraviesa un gran presente en el certamen. El equipo de Santa Lucía, conocido como El Piuquén, es actualmente el único líder del torneo, tras conseguir dos triunfos con punto bonus ofensivo: primero venció 48-5 a Huazihul y luego superó con claridad a Jockey Club por 62-17.

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La jornada en el predio de Pocito tendrá además doble programación. El encuentro de Intermedia comenzará a las 15.15, con el arbitraje de Braian Montaño, mientras que el duelo de Primera División se jugará a partir de las 17.00.

Más allá de la rivalidad histórica, el partido también tiene un valor deportivo importante. El Torneo Provincial otorga dos plazas para el Top 8 Oro del Regional Cuyano 2026, por lo que tanto Universitario como San Juan RC aparecen como dos de los principales candidatos a quedarse con esos lugares.

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