Unión de Villa Krause se despidió del Regional tras caer ante FADEP

El equipo de Villa Krause había ganado 2 a 1 el encuentro de ida disputado en San Juan el fin de semana pasado, por lo que llegaba a Mendoza con la ilusión intacta. Sin embargo, FADEP logró revertir la serie con una actuación contundente en la revancha.

Durante el primer tiempo, Unión logró sostener el cero en su arco, pero sobre el cierre de esa etapa sufrió un golpe clave: la expulsión de Kevin Frías, que dejó al equipo con un jugador menos para todo el complemento.