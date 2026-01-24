"
Unión de Villa Krause se despidió del Regional tras caer ante FADEP

El equipo sanjuanino cayó por 4 a 0 en Mendoza y de esta manera la ventaja deportiva por el triunfo en San Juan no le alcanzó.

Unión de Villa Krause quedó eliminado este sábado del Torneo Regional Federal Amateur, luego de caer por 4 a 0 como visitante frente a FADEP, en el partido de vuelta de la semifinal de la Región Cuyo. Con este resultado, el conjunto sanjuanino no logró sostener la ventaja obtenida en la ida y se despidió del sueño de ascender al Federal A.

El equipo de Villa Krause había ganado 2 a 1 el encuentro de ida disputado en San Juan el fin de semana pasado, por lo que llegaba a Mendoza con la ilusión intacta. Sin embargo, FADEP logró revertir la serie con una actuación contundente en la revancha.

Durante el primer tiempo, Unión logró sostener el cero en su arco, pero sobre el cierre de esa etapa sufrió un golpe clave: la expulsión de Kevin Frías, que dejó al equipo con un jugador menos para todo el complemento.

En la segunda parte, el desgaste y la inferioridad numérica comenzaron a sentirse. FADEP abrió el marcador a los 6 minutos con un tanto de Gonzalo Klusener y luego amplió la diferencia con goles de Matías Navarro (a los 25’ y 43’) y Uriel Gizzi (30’), sentenciando la serie.

FADEP avanzó a la final regional y ahora espera rival, que saldrá del cruce entre Sportivo Estudiantes de San Luis y Huracán de San Rafael.

