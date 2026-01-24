Unión de Villa Krause quedó eliminado este sábado del Torneo Regional Federal Amateur, luego de caer por 4 a 0 como visitante frente a FADEP, en el partido de vuelta de la semifinal de la Región Cuyo. Con este resultado, el conjunto sanjuanino no logró sostener la ventaja obtenida en la ida y se despidió del sueño de ascender al Federal A.
Unión de Villa Krause se despidió del Regional tras caer ante FADEP
El equipo sanjuanino cayó por 4 a 0 en Mendoza y de esta manera la ventaja deportiva por el triunfo en San Juan no le alcanzó.