El escándalo se adueñó del encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y crece la preocupación por las imágenes que trascendieron del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, ya que un hincha de la U cayó al vacío desde la Popular Sur Alta.
Una barbarie: un hincha de la U cayó al vacío y varios quedaron tendidos
En medio de los gravísimos incidentes en el encuentro por Copa Sudamericana una cámara captó el momento en que un fanático de la U cae desde la popular Sur Alta.