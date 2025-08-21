Una barbarie: un hincha de la U cayó al vacío y varios quedaron tendidos

El partido se suspendió al inicio del segundo tiempo y desde la voz del estadio ordenaron a que los simpatizantes del elenco chileno dejen el recinto, lo cual la gran mayoría acató la medida salvo por unos pocos que permanecieron dentro.

Es entonces que la barra brava del Rojo consigue ingresar al sector y golpea a esos fanáticos, desvistiendoles y algunos recibiendo apuñaladas. Ante ese escenario de terror es que un hincha de la U cae al vacío, una imagen que enciende las alarmas y despertó gran preocupación al desconocer si fue lanzado o cae en su intento de escapar.