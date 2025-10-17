Leonardo Aboian, ubicado en el puesto 893 del ranking ATP, fue suspendido de manera provisional por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) tras sospechas vinculadas a posibles hechos de corrupción. El tenista argentino, que había competido por última vez el 15 de septiembre en la clasificación del Challenger de Villa María, conoció la sanción cuatro días después de aquel partido, aunque la medida se hizo pública recién este viernes.
Un tenista argentino, suspendido por sospechas de corrupción en el ATP
El jugador de 27 años recibió una sanción provisional de la ITIA y no podrá participar en competencias, entrenamientos ni eventos oficiales del tenis profesional.