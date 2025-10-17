Un tenista argentino, suspendido por sospechas de corrupción en el ATP

Según informó la ITIA en un comunicado oficial, Aboian está bajo investigación en el marco del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP). El texto detalla que existen indicios de una infracción grave que justificaría la suspensión preventiva, con el fin de proteger la integridad del deporte mientras se completa el proceso disciplinario.

El organismo internacional explicó que la sanción entró en vigencia el 19 de septiembre y que el jugador optó por no apelar la decisión ante un tribunal independiente. De esta manera, la suspensión permanecerá activa hasta que el caso sea evaluado en su totalidad por las autoridades competentes.