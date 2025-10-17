"
Un tenista argentino, suspendido por sospechas de corrupción en el ATP

El jugador de 27 años recibió una sanción provisional de la ITIA y no podrá participar en competencias, entrenamientos ni eventos oficiales del tenis profesional.

Leonardo Aboian, ubicado en el puesto 893 del ranking ATP, fue suspendido de manera provisional por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) tras sospechas vinculadas a posibles hechos de corrupción. El tenista argentino, que había competido por última vez el 15 de septiembre en la clasificación del Challenger de Villa María, conoció la sanción cuatro días después de aquel partido, aunque la medida se hizo pública recién este viernes.

Según informó la ITIA en un comunicado oficial, Aboian está bajo investigación en el marco del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP). El texto detalla que existen indicios de una infracción grave que justificaría la suspensión preventiva, con el fin de proteger la integridad del deporte mientras se completa el proceso disciplinario.

El organismo internacional explicó que la sanción entró en vigencia el 19 de septiembre y que el jugador optó por no apelar la decisión ante un tribunal independiente. De esta manera, la suspensión permanecerá activa hasta que el caso sea evaluado en su totalidad por las autoridades competentes.

Durante este período, Aboian tiene prohibido participar en torneos, entrenamientos o actividades oficiales organizadas o avaladas por los miembros de la ITIA, entre ellos la ATP, WTA, ITF y las federaciones de Australia, Francia, Wimbledon y Estados Unidos.

El comunicado recordó además que Aboian alcanzó en abril de 2025 su mejor posición histórica, el puesto 229 del ranking mundial, y que la medida aplicada responde a la sección F.3.bi4 del TACP, la cual prevé suspensiones preventivas cuando exista riesgo de afectar la credibilidad del tenis profesional.

Por último, la ITIA subrayó que su labor consiste en “promover, alentar, mejorar y salvaguardar la integridad de los eventos de tenis profesional”, y que continuará colaborando con las entidades del circuito para garantizar procesos justos y transparentes.

FUENTE: TyC Sports

