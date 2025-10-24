El Campeonato Mundial de Levantamiento de Potencia (Powerlifting) se realiza en la cuidad de Camboriú, dentro del territorio brasileño, donde un representante sanjuanino participó y salió campeón en esta disciplina deportiva. Se trata de Santiago Flores, albardonero que hace algunos años se dedica a esta actividad y tiene varios logros en su palmarés, siendo este el más importante de su carrera.
Un sanjuanino ganó un torneo mundial de Powerlifting en Brasil
El albardonero Santiago Flores logró un histórico triunfo en Camboriú. Se consagró en la categoría Junior -90kg del Campeonato Mundial de Powelifting.