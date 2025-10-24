Un sanjuanino ganó un torneo mundial de Powerlifting en Brasil

Flores compitió en la categoría Junior -90kg (menos de 90kg), realizando el día miércoles su pesaje reglamentario para ver si entraba en dicha categoría y lo logró, con un peso de 89,450.

En su experiencia deportiva acumula, además, un 1° puesto en campeonato argentino el año 2023 en Bariloche, un 1° puesto en campeonato iberoamericano ese mismo año en Chile, triunfo que también alcanzó en 2024 dentro de la Junior, con un segundo puesto en la general de competidores.