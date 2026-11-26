El Senado de la Nación debate este jueves 26 de noviembre la reforma política impulsada por el Gobierno nacional, una iniciativa que tiene como eje central la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En la previa de la sesión, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, aseguró que el oficialismo reunió el respaldo necesario para convertir el proyecto en ley.
Bullrich aseguró que el Senado aprobará hoy la suspensión de las PASO
En la previa de la sesión de este jueves en la Cámara alta, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que el oficialismo cuenta con más de 37 adhesiones para aprobar la reforma política y evitar que el país viva “de elección en elección”.