“Tenemos arriba de 37 votos. Hemos trabajado mucho con todos los sectores que acompañan esta idea y estamos confiados en que esta ley se va a votar”, afirmó la senadora antes de ingresar al recinto.

Bullrich explicó que la iniciativa busca evitar que el país viva “de elección en elección” y puso de relieve los cambios orientados a la modernización del sistema electoral. En esa misma línea, desde el Ejecutivo nacional aseguraron que cuentan con los votos necesarios para avanzar con la suspensión de las primarias y expresaron su expectativa de que la medida genere un impacto positivo en los mercados.