TC2000: Matías Rossi logró la pole en El Zonda

El tercer lugar fue para Emiliano Stang, a 0.587, mientras que una de las grandes sorpresas la dio Lucas Vicino en su debut dentro de la categoría, ubicándose cuarto a 0.744. Completaron los primeros puestos Facundo Aldrighetti y Tomás Fernández. Más atrás se posicionaron Diego Ciantini, Nicolás Palau, Franco Morillo y Francisco Monarca dentro del top 10, en una clasificación que mostró una marcada paridad en el pelotón.

El tiempo de Rossi quedó a tan solo 46 milésimas del récord del circuito, que continúa en manos de Facundo Ardusso. Además, el registro del campeón fue medio segundo más rápido que la pole position del año pasado, lograda por Marcelo Ciarrocchi. Con este resultado, Rossi alcanzó su segunda pole consecutiva en la temporada —tras la obtenida en el Callejero de Buenos Aires— y llegó a 28 clasificaciones ganadas en su historial dentro del TC2000.