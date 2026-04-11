El TC2000 disputó la clasificación de la segunda fecha de la temporada 2026 en el Autódromo El Zonda - Eduardo Copello, donde Matías Rossi se quedó con la pole position tras marcar un tiempo de 1:10.729. El piloto de Del Viso salió a pista como el último integrante de la tanda y aprovechó al máximo su única vuelta lanzada para superar a Gabriel Ponce de León, quien había establecido 1:10.822 y finalmente quedó como su escolta a 93 milésimas.
TC2000: Matías Rossi logró la pole en El Zonda
El piloto de Del Viso fue el más rápido en la clasificación, bajó el tiempo del año pasado y sumó una nueva pole en la categoría.