TC Pick Up: Mariano Werner fue imbatible en El Villicum

El saltense, que largó desde el 6º puesto, estaba 5º luego de superar a Rodrigo Lugón (Ford Ranger) cuando se quedó sin frenos y terminó en la cama de leca, sumando así su 2º abandono de la temporada (el otro fue en la 2ª fecha, en La Plata). El tricampeón de TCPK sigue como líder, con 20 puntos de ventaja sobre Gastón Mazzacane (VW Amarok), que concluyó 6º tras largar 9º.

Hernán Palazzo (Toyota Hilux) , que había sido excluido por un toque en la carrera que dio comienzo a la Copa de Oro, cosechó su 3º podio en 20 participaciones en TC Pick Up (todos en 2024) y su mejor resultado en la categoría. “Mariano (Werner) me ganó con categoría, se defendió muy bien, no me puedo quejar. Son cosas que quedan en la pista porque no son antideportivas, yo hubiera hecho lo mismo” , aseveró el pinamarense.

Valentín Aguirre (Chevrolet S10) prevaleció en la disputa por el 3º lugar que sostuvo con Germán Todino (Toyota Hilux), un resultado que le permitió alcanzar su 4º podio en las últimas 6 fechas y el 12º en 43 carreras en TC Pick Up. Además, ganó 3 lugares en la Copa de Oro: ahora se ubica 3º, a 22,5 puntos del líder Gianini.

“Fue una carrera entretenida, y muy rápida. En el tercer intento pude superar a Todino y si bien luego logré alcanzar a Werner y Palazzo, no me dio para pasarlos. Ellos tienen camionetas que van muy rápido y nosotros estamos bien, pero uno o dos escalones por debajo de ellos”, indicó el arrecifeño del Canning Motorsports.

Detrás de Todino, quien concretó su segunda labor más destacada de la temporada en el TC Pick Up (había sido 3º en la 7ª fecha), arribó Martínez (Chevrolet S10). Luego de la exclusión en la serie, el sanjuanino protagonizó una gran remontada que lo llevó desde la 19ª a la 5ª posición, su mejor resultado en 6 competencias en la categoría.

La próxima fecha del TC Pick Up -la 3ª de las 4 que conforman la Copa de Oro- se llevará a cabo el 2 y 3 de noviembre en el autódromo de Alta Gracia (Córdoba).