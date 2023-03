Stillitano dejó de ser el entrenador de Independiente

"El Club Atlético Independiente y Leandro Stillitano han resuelto de común acuerdo interrumpir su mandato como entrandor", reza el comunicado que lanzó el club para la prensa. Y el mismo agrega: "Desde la institución, queremos agradecer y destacar el profesionalismo de Leandro y su cuerpo técnico para afrontar este delicado momento del club".

El texto finaliza: "En los próximos días anunciaremos quién estará a cargo de la conducción del plantel profesional". Vale mencionar que, con respecto a esto último, todo indicaría que su reemplazante de manera interina sería Pedro Damián Monzón, quien actualmente está a cargo de la Reserva del Rojo y dirigiría el duelo ante Ciudad de Bolivar, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Esta noticia surge tras la confirmación del propio Stillitano, en la conferencia de prensa post partido, de que iba a seguir en su cargo: "Mientras vea respuestas de los jugadores, voy a seguir. Me siento fuerte, me siento bien y ya pienso en trabajar en el partido de Copa Argentina. Cuando me trajeron sabíamos que esto podía pasar”.

Al parecer, el mensaje no alcanzó y la comisión directiva a cargo del presidente Fabián Doman tomó cartas en el asunto. El DT de 40 años le había pedido a los hinchas que "aguanten", pero fue en vano. Su ciclo constó de ocho encuentros, con una victoria, cinco empates y dos derrotas, consiguiendo el 33,33 por ciento de los puntos.