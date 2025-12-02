"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > sorteo

Sorteo Mundial 2026: día, hora y canal para seguirlo en vivo

La FIFA realizará este viernes 5 de diciembre, en Washington, el sorteo del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección argentina conocerá este viernes a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026, en el sorteo que se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.

Los dirigidos por Lionel Scaloni, que son unos de los grandes candidatos a quedarse con el título, estarán en el Bombo 1, por lo que serán cabezas de serie en su grupo y evitarán a las grandes potencias al menos hasta las instancias de eliminación directa.

El sorteo del Mundial 2026 se podrá ver a través de DirecTV, TyC Sports y FIFA+, que es la plataforma de streaming del ente madre del fútbol, y comenzará a las 14 (hora de Argentina).

Te puede interesar...

La Selección se clasificó al Mundial 2026 luego de su gran participación en las Eliminatorias Sudamericanas, donde arrasó con 38 puntos y le sacó nueve a su escolta, que fue Ecuador.

Argentina buscará convertirse en la tercera selección en ganar dos ediciones consecutivas de un Mundial (solo lo hicieron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962), será una de las 12 cabezas de serie, por lo que evitará cruzarse con las grandes potencias al menos en la fase de grupos.

El Mundial 2026 contará con un nuevo formato, ya que por primera vez habrá 48 selecciones participantes que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

Temas

Te puede interesar