Sorteo Mundial 2026: día, hora y canal para seguirlo en vivo

La Selección se clasificó al Mundial 2026 luego de su gran participación en las Eliminatorias Sudamericanas, donde arrasó con 38 puntos y le sacó nueve a su escolta, que fue Ecuador.

Argentina buscará convertirse en la tercera selección en ganar dos ediciones consecutivas de un Mundial (solo lo hicieron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962), será una de las 12 cabezas de serie, por lo que evitará cruzarse con las grandes potencias al menos en la fase de grupos.

El Mundial 2026 contará con un nuevo formato, ya que por primera vez habrá 48 selecciones participantes que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.