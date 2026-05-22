Bielsa anunció que se va de Uruguay después del Mundial

“Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como el Mundial”, añadió el rosarino, dejando en claro el significado personal que tiene para él esta etapa al mando del combinado charrúa.

Las declaraciones del técnico coincidieron con lo expresado horas antes por Ignacio Alonso, presidente de la AUF, quien recordó que el vínculo contractual de Bielsa finaliza una vez concluido el Mundial: “Una vez que se cierre, se hará un balance y también habrá que ver qué quiere hacer él, obviamente tiene sus proyectos de vida. Cuando terminan los contratos, uno evalúa y pasa raya”, explicó el dirigente.

Alonso además reconoció que en algún momento conversaron sobre una posible continuidad pensando en la Copa del Mundo de 2030: “Cuando firmamos el vínculo apostamos a un período. En algún momento conversamos del proyecto Mundial 2030, le interesó, pero decidimos enfocarnos cien por ciento en el futuro cercano”, señaló.