"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > autos

Sólo dos autos 0km quedaron por debajo de los $25 millones

Los precios de octubre cambiaron y en Argentina se consiguen sólo dos modelos de 0km por debajo de los $25 millones. Conocé el ranking de los más baratos.

El mercado automotor argentino atraviesa un momento de precios altos, donde la mayoría de los vehículos nuevos superan la barrera de los $25 millones. Sin embargo, todavía hay algunas opciones relativamente accesibles para quienes buscan un modelo económico y urbano. Entre todos los autos 0 km disponibles, únicamente dos se destacan por mantener un precio por debajo de este umbral.

El primero de ellos es el Renault Kwid, con un valor de $23.830.000. Este modelo se posiciona como una alternativa de entrada a gama, ideal para la ciudad gracias a su tamaño compacto y bajo consumo de combustible. Además, ofrece un equipamiento básico suficiente para quienes buscan movilidad sin grandes lujos.

Kwid 2025

La segunda opción es el Fiat Mobi, cuyo precio alcanza los $24.964.000. Al igual que el Kwid, el Mobi se destaca por su practicidad y economía. Su diseño urbano y ágil lo hace apto para transitar por calles congestionadas, mientras que su interior, aunque sencillo, cuenta con lo necesario para el día a día.

Te puede interesar...

Mobi 2025

Ambos autos se pueden financiar a través de planes de cuotas que permiten distribuir el costo en varios meses, reduciendo el impacto de la inversión inicial. Con tasas que varían según la entidad financiera, los compradores pueden acceder a estos modelos sin necesidad de pagar el monto total de contado.

Además, muchas concesionarias ofrecen promociones combinadas con seguros y mantenimientos incluidos durante el primer año, lo que agrega un valor extra a la compra. Esta estrategia busca atraer a quienes recién comienzan a evaluar la compra de su primer auto o quienes priorizan el presupuesto frente a otras características.

Los 10 autos 0km más baratos en octubre 2025

Según supo conocer la Agencia Noticias Argentinas, estos son los 10 autos 0km más baratos que se pueden comprar en Argentina en octubre 2025:

  • Renault Kwid: $23.830.000
  • Fiat Mobi: $24.964.000
  • Hyundai HB20: $26.600.000
  • Fiat Argo: $27.898.000
  • Fiat Cronos: $28.519.000
  • Citroën C3: $28.850.000
  • Peugeot 208: $29.120.000
  • Chevrolet Onix: $29.401.900
  • Citroën Basalt: $29.680.000
  • Toyota Yaris: $30.023.000
FUENTE: Noticias Argentinas

Temas

Te puede interesar