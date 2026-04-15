Semifinales de Champions: cómo quedaron conformados los cruces

En el otro duelo, el Bayern Múnich se impuso en un partidazo ante el Real Madrid en el Allianz Arena con un 4-3 sobre el final del partido. El global de la serie terminó siendo 6-4 para los de Vincent Kompany.

Cómo quedaron definidas las semifinales

En una final anticipada, el PSG enfrentará al Bayern Múnich. La ida se jugará en Francia el 28 de abril y la vuelta será en Alemania el seis de mayo. En el otro cuadro, Atlético de Madrid enfrentará al Arsenal de Mikel Arteta. La ida será en la capital española el 29 de abril y la vuelta en Londres el cinco de mayo.

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Uno de los datos destacados de esta ronda es que han llegado los dos mejores equipos de la Fase Liga: Arsenal y Bayern Múnich. Los Gunners de Mikel Arteta, que lideraron la primera fase, batallaron para eliminar al Sporting de Lisboa con un global de 1-0 en los 180 minutos. El único gol de la eliminatoria fue marcado por Kai Havertz en la última jugada del primer duelo en Portugal y el 0-0 en Londres le otorgó el pasaje a la siguiente instancia. De esta manera, deberá imponerse al Colchonero de Diego Simeone para levantar por primera vez la Orejona. La única vez que fue finalista fue en la temporada 2005/06, edición en la que cayó contra Barcelona en el Stade de France.

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Por otro lado, los bávaros de Vincent Kompany cerraron la primera ronda en la segunda ubicación con solo una derrota en ocho compromisos, que curiosamente fue contra el Arsenal. Su victoria 2-1 en la ida contra Real Madrid le dio la ventaja para la revancha de los cuartos. A pesar de esto, el segundo encuentro de la serie empezó torcido por el insólito blooper de Manuel Neuer. Sin embargo, la jerarquía del puntero de la Bundesliga salió a flote en el final para imponerse 4-3 en Alemania (6-4 global).