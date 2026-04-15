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Con Los Pumas 7's y Las Yaguaretés, el fixture completo del SVNS World Championship

Del 16 al 19 de abril, se disputará la primera etapa del SVNS World Championship en Hong Kong, que tendrá la presencia de Los Pumas 7's y Los Teros 7's en masculino, y de Las Yaguaretés en femenino.

En primer lugar, Los Pumas 7's compartirán el Grupo A junto a Sudáfrica, España y Uruguay: su debut será frente a España el viernes 17, desde las 0:16 de la madrugada (horario de Argentina). Luego, los dirigidos por Santiago Gómez Cora jugarán ante Los Teros, desde las 3:23 (horario de Argentina), mientras que cerrarán la fase de grupos a las 23:39 frente a Sudáfrica.

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A su vez, Los Teros 7's debutarán frente a Sudáfrica el viernes 17 a las 00:39 de la madrugada (horario de Argentina), luego el mencionado encuentro contra los argentinos y finalmente el último partido de la fase de grupos será ante España a las 23:16 del mismo día (horario de Argentina)

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Por su parte, Las Yaguaretés estarán en el Grupo C con Estados Unidos, Francia y España: su estreno en Hong Kong se dará el jueves 16 ante Francia (23:30 horas de Argentina), el siguiente será el viernes 17 frente a Estados Unidos, a partir de las 2:57 (horario de Argentina) y en cierre de los grupos se cruzarán con España (22:30 horas).

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Fase de grupos: 17 y 18 de abril

Ambos torneos (femenino y masculino) disputan la fase de grupos entre viernes y sábado por la mañana.

Playoffs: 18 y 19 de abril

El sábado se juegan las semifinales por el 9° lugar y los cuartos de final en ambos géneros. El torneo femenino incluye también las semifinales por el título desde ese mismo día, mientras que en el masculino estas se disputan el domingo.

Finales: 19 de abril

Se juegan los partidos por posición, el tercer lugar y las finales en ambos torneos.

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