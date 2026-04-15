Con Los Pumas 7's y Las Yaguaretés, el fixture completo del SVNS World Championship

¿Cuál es el calendario del SVNS 2026 en Hong Kong, China?

Encuentra los fechas de los eventos de la primera parada del World Championship.

Fase de grupos: 17 y 18 de abril

Ambos torneos (femenino y masculino) disputan la fase de grupos entre viernes y sábado por la mañana.

Playoffs: 18 y 19 de abril

El sábado se juegan las semifinales por el 9° lugar y los cuartos de final en ambos géneros. El torneo femenino incluye también las semifinales por el título desde ese mismo día, mientras que en el masculino estas se disputan el domingo.

Finales: 19 de abril

Se juegan los partidos por posición, el tercer lugar y las finales en ambos torneos.