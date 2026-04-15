En primer lugar, Los Pumas 7's compartirán el Grupo A junto a Sudáfrica, España y Uruguay: su debut será frente a España el viernes 17, desde las 0:16 de la madrugada (horario de Argentina). Luego, los dirigidos por Santiago Gómez Cora jugarán ante Los Teros, desde las 3:23 (horario de Argentina), mientras que cerrarán la fase de grupos a las 23:39 frente a Sudáfrica.
Con Los Pumas 7's y Las Yaguaretés, el fixture completo del SVNS World Championship
Del 16 al 19 de abril, se disputará la primera etapa del SVNS World Championship en Hong Kong, que tendrá la presencia de Los Pumas 7's y Los Teros 7's en masculino, y de Las Yaguaretés en femenino.