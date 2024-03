Selección Argentina: Scaloni convocó a Lisandro Martínez

A pesar de esto, Lionel Scaloni decidió citar al campeón del mundo para la gira por Estados Unidos que contará con dos partidos: ante El Salvador el 22 de marzo y ante Costa Rica el 26.

La lista de convocados por Lionel Scaloni para la gira por Estados Unidos

Al margen de la incorporación de último momento de Lisandro Martínez, lo cierto es que la Selección Argentina ya conoce a los convocados para la gira por Estados Unidos desde hace varios días. Dicha nómina presenta algunas novedades y varios jugadores jóvenes que buscan ganarse un lugar en la Mayor.

La lista original de Lionel Scaloni tuvo una modificación, debido a que Marcos Senesi se lesionó y en su lugar el entrenador de la Selección citó a Nicolás Valentini, defensor de Boca.

Si bien se mantiene la base grande del grupo de jugadores que viene haciendo a la Selección Argentina en los últimos dos años, hay algunas caras nuevas y jugadores jóvenes que de a poco se van haciendo un lugar. Quizás la sorpresa más grande sea la aparición de Valentín Barco, quien ya tuvo su debut oficial en Brighton. Además, hay otros tres menores de 20 años: Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte y Valentín Carboni.

Entre los ausentes hay un par de jugadores lesionados o que no están al 100% desde lo físico que se perderán estos amistosos: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Guido Rodríguez no figuran entre los seleccionados. Además, hay otro campeón del mundo que no está pero porque será convocado por Javier Mascherano para la gira del Sub 23 pensando en los Juegos Olímpicos: Thiago Almada.