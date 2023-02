Scaloni firmará con la AFA y seguirá hasta el Mundial de 2026

Quién es Armando Capriotti, el asesor de Claudio “Chiqui” Tapia

Armando Capriotti tiene una larga trayectoria en el fútbol argentino. Acompañó a Julio Grondona en sus gestiones en AFA e, incluso, en FIFA. Fue dirigente de Chacarita y eso le permitió llegar al Comité Ejecutivo donde estuvo seis años.

También, Capriotti fue representante en FIFA durante tres años y otros tres en la Confederación Sudamericana de Fútbol. Además, se desempeñó como delegado de Guillermo Brown, de Pueryo Madryn, equipo que hoy participa en la Primera Nacional.

Lionel Scaloni habló de la reunión con Tapia para definir su futuro en la Selección: “Mi idea es continuar”

Lionel Scaloni volvió a hablar en las últimas horas sobre su futuro en la Selección argentina y llevó tranquilidad pese a que no tiene contrato desde el 1 de enero: “Mi idea es llegar a un acuerdo y continuar”, declaró desde Mallorca, antes de viajar a Buenos Aires para reunirse con el presidente de la AFA.

“Esperemos... Ahora dentro de poco estoy yendo a hablar con el presidente y la idea, como bien dijo él, es tratar de llegar a un acuerdo y continuar”, destacó Scaloni en declaraciones al programa Arriba Córdoba por El Doce TV.

El presidente de la AFA, “Chiqui” Tapia: “No tengo dudas de que Scaloni va a seguir como DT de la Selección”

El presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia dijo que no tiene dudas de la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina: “Es el técnico de la Selección argentina. Ambos somos hombres de palabra, nos dimos la mano, el sí de palabra. Se fue de viaje por un tema del pasaporte de uno de sus hijos y cuando vuelva al país hablaremos, como lo hicimos hasta ayer mismo”.

Tapia habló en conferencia de prensa en un acto organizado por San Juan junto al gobernador Sergio Uñac, que se refirió al dirigente como “un amigo” y destacó: “Es tan grande el logro que excede a la AFA, a los dirigentes, lo que lograste vos y tu equipo, es que los argentinos nos sintamos parte de algo tan importante como la obtención de la Copa del Mundo”.

En la AFA tienen un objetivo clave para los próximos días: cerrar el acuerdo definitivo y la firma de Scaloni que confirme la renovación de contrato anunciada por Tapia en septiembre. El seleccionador todavía no renovó el contrato que se vence esta semana, aunque ya manifestó públicamente su intención de seguir en el cargo que asumió en agosto de 2018 de manera interina luego de la salida de Jorge Sampaoli tras el Mundial de Rusia.

Claudio “Chiqui” Tapia sobre la elección de Lionel Scaloni: “El 99% pensó que estaba loco”

Tapia sobre la elección de Scaloni como DT de la Selección: “Cuando me tocó tomar la decisión que fuera el técnico, el 99% no estaba de acuerdo, pero no se animaban a decirlo, sí pensaban que estaba loco”. Con fuertes elogios al entrenador campeón del Mundo, dijo que Scaloni “es un gran DT” y destacó que “se lograron tres títulos en menos de dos años”.

El mensaje de Claudio “Chiqui” Tapia en sus redes sociales sobre el acuerdo con Lionel Scaloni

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia escribió en sus redes sociales el acuerdo de palabra con el técnico argentino. “Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!!”