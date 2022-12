Scaloni al plantel: "Quiero que estén listos y metidos los 26"

"Quiero que estén listos y metidos los 26, porque los vamos a necesitar a todos", les avisó el entrenador a su plantel. No sólo los quiere concentrados en el partido, sino también a todos a la orden. Sobre todo, aquellos que por ahí no vienen jugando, porque ante una necesidad física, pueden saltar a la cancha. Por eso, no se descarta que haya un cambio más, además de quién reemplazará la baja de Fideo. Podría haber una variante en el fondo.