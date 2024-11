San Martín va por un paso más ante All Boys en el Hilario Sánchez

La probable formación de San Martín vs. All Boys, por el Reducido Primera Nacional 2024

Matias Borgogno; Nicolás Pelaitay, Julián Marchio, Rodrigo Cáceres, Leonel Álvarez; Tomás Fernández, Tomás Escalante, Santiago López García, Alejandro Molina; Sebastián González y Nazareno Funez. DT: Raúl Antuña.

El posible once de All Boys vs. San Martín, por el Reducido Primera Nacional 2024

Lisandro Mitre; Jonathan Ferrari, Maximiliano Coronel, Alejo Tabares, Hernán Grana; Santiago Gallucci, Juan Passaglia, Ignacio Figueroa, Juan Salas; Thiago Calone y Franco Toloza. DT: Mariano Campodónico.

San Martín vs. All Boys, por el Reducido Primera Nacional 2024: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 18.50

TV: TyC Sports

Árbitro: Fabrizio Llobet

Estadio: Hilario Sánchez Rodríguez, San Juan