San Martín se prepara para el debut en la Primera Nacional

San Martín todavía no tiene el equipo confirmado, pero Facundo Villalba no modificaría demasiado el once que disputó los amistosos ante Deportivo Maipú, Alianza e Independiente Rivadavia. La probable formación sería con Nicolás Avellaneda; Pablo Aranda, Augusto Aguirre, Jonathan Botinelli, Leonel Álvarez; Martín Rivero, Damián Lemos, Jeremías Rodríguez Puch, Franco Aguirre; Matías Giménez y Juan Pucheta.