San Martín definirá siempre como local y con ventaja deportiva en el Reducido

Los cuartos de final y las semifinales se jugarán con partidos de ida y vuelta. Ahí San Martín definiría siempre en casa y en caso de que la serie termine igualada en puntos y goles, el que seguiría en carrera sería el Verdinegro por haber terminado arriba en las posiciones.

Para los cruces de cuartos de final y semifinales no habrá un cuadro definido de antemano. Se armará una tabla con los clasificados a cada instancia y jugará 1° vs. 8°, 2° vs 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5° en cuartos de final y en las semis será 1° vs. 4° y 2° vs. 3°. Siempre el orden de la clasificación lo determinará la tabla general.

La final por el segundo ascenso a la Liga Profesional se jugará a partido único y en una cancha neutral. Allí no habrá ventaja deportiva y en caso de empate habrá alargue y, en caso de mantenerse la igualdad, definición desde el punto del penal.