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Liderada por Karina Milei, se reunió la mesa política con Pettovello como invitada especial

La reforma del Central, Inocencia Fiscal II, la eliminación de las PASO, las negociaciones con gobernadores y con el PRO figuraron en la agenda del encuentro del Ejecutivo, en la previa de una sesión crucial en Diputados.

En una nueva jornada política intensa en la Casa Rosada, el Gobierno refuerza el foco en el Congreso y reunió este martes nuevamente a la mesa política para ordenar la estrategia oficialista para que avancen al día siguiente en el Cámara de Diputados cinco proyectos importantes para La Libertad Avanza.

El encuentro estuvo encabezado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y tuvo como invitada excepcional a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Acompañaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara baja, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Según trascendió, uno de los principales objetivos fue revisar la táctica parlamentaria y repasar los apoyos alcanzados por el oficialismo para concretar su agenda de reformas. La cumbre de la cúpula libertaria estuvo precedida por la habitual conferencia de prensa semanal del vocero Adrián Ravier. La cuestión comunicacional también sería uno de los temas de diálogo entre los miembros del equipo libertario.

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Pettovello fue convocada, como sucedió previamente con Federico Sturzenegger, para exponer sobre las distintas áreas que dependen de su cartera, entre ellas Educación y Trabajo. Justamente, la participación de diferentes ministros que no suelen ser parte del núcleo permanente de la mesa interna es parte de una dinámica rotativa que el Gobierno pretende sostener en el tiempo.

La convocatoria se produjo un día después de que Javier Milei liderara el lunes su primera reunión de Gabinete en casi un mes. Allí analizaron varios temas, entre ellos la morosidad de las familias endeudadas, sobre las que el mandatario señaló que "los indicadores no reflejan una situación de crisis". Además, ratificó el rumbo de la política y el programa económico oficial de cara al electoral 2027.

El miércoles los diputados abordarán cinco iniciativas, entre los que destacan la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la llamada ley de Inocencia Fiscal II y el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Singapur, además del tratamiento de la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y de un proyecto que establece una reducción del IVA para la fécula y la harina de mandioca, con una baja de la alícuota del 21% al 10,5%.

Desde el Poder Ejecutivo quieren asegurar el tablero y evitar que se repita lo ocurrido en el Senado hace poco tiempo, cuando el Gobierno confiaba en el acompañamiento de sectores de la oposición dialoguista y finalmente no consiguió los votos esperados para avanzar con sus propuestas.

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