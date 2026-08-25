Liderada por Karina Milei, se reunió la mesa política con Pettovello como invitada especial

Pettovello fue convocada, como sucedió previamente con Federico Sturzenegger, para exponer sobre las distintas áreas que dependen de su cartera, entre ellas Educación y Trabajo. Justamente, la participación de diferentes ministros que no suelen ser parte del núcleo permanente de la mesa interna es parte de una dinámica rotativa que el Gobierno pretende sostener en el tiempo.

La convocatoria se produjo un día después de que Javier Milei liderara el lunes su primera reunión de Gabinete en casi un mes. Allí analizaron varios temas, entre ellos la morosidad de las familias endeudadas, sobre las que el mandatario señaló que "los indicadores no reflejan una situación de crisis". Además, ratificó el rumbo de la política y el programa económico oficial de cara al electoral 2027.

El miércoles los diputados abordarán cinco iniciativas, entre los que destacan la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la llamada ley de Inocencia Fiscal II y el acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Singapur, además del tratamiento de la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y de un proyecto que establece una reducción del IVA para la fécula y la harina de mandioca, con una baja de la alícuota del 21% al 10,5%.

Desde el Poder Ejecutivo quieren asegurar el tablero y evitar que se repita lo ocurrido en el Senado hace poco tiempo, cuando el Gobierno confiaba en el acompañamiento de sectores de la oposición dialoguista y finalmente no consiguió los votos esperados para avanzar con sus propuestas.