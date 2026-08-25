"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Marcos Galperin

Galperin minimizó la mora y marcó la diferencia entre Mercado Pago y bancos

Marcos Galperin defendió a Mercado Pago ante las críticas por el aumento de la mora y destacó que concentra el 2,9% del dinero impago, frente al 65% de los bancos.

a discusión por el crecimiento de la mora en Argentina sumó un nuevo capítulo con una intervención directa de Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre. El empresario salió a defender a Mercado Pago frente a los cuestionamientos que apuntan a las billeteras virtuales por el aumento de las deudas.

Galperin sostuvo que los números muestran una diferencia importante entre la cantidad de personas que tienen deudas y el dinero que efectivamente permanece impago. Según los datos que difundió, Mercado Pago concentra cerca del 19% de las personas morosas, pero apenas el 2,9% del monto total de la mora.

El empresario también comparó esa situación con la banca tradicional. De acuerdo con el relevamiento citado, los bancos concentran alrededor del 65% del dinero en mora, mientras que Banco Nación y Banco Provincia reúnen en conjunto cerca del 15%.

Te puede interesar...

Otro dato utilizado por Galperin fue el tamaño de las deudas. Señaló que la mediana de mora en los bancos públicos ronda los $1,4 millones, mientras que en Mercado Pago se ubica cerca de los $116.000.

El debate se originó a partir de un análisis de Matías Fernández, fundador de la consultora Pública, elaborado con información de la Central de Deudores del Banco Central y datos de ARCA.

El relevamiento muestra que la morosidad creció con fuerza: pasó de representar el 13,6% de los deudores en octubre de 2024 al 27,8% en junio de 2026. Sin embargo, la mayor parte de los casos corresponde a obligaciones relativamente pequeñas.

De hecho, el 17% de los morosos tiene deudas inferiores a $100.000, mientras que casi cuatro de cada diez deben menos de un salario mínimo. En el otro extremo, el 14,5% con mayores obligaciones concentra aproximadamente el 73% del dinero total en mora.

Ese contraste permite entender por qué una misma estadística puede mostrar una gran cantidad de personas endeudadas y, al mismo tiempo, una concentración mucho mayor del dinero impago en determinados sectores del sistema financiero.

El informe también pone sobre la mesa otro dato: la mora no es un fenómeno exclusivo de las fintech. Los bancos tradicionales concentran la mayor parte del dinero impago, aunque las billeteras digitales incorporaron en los últimos años a millones de personas al sistema financiero.

Entre los grupos más comprometidos aparecen además los jóvenes. Según el relevamiento, la mora alcanza al 40,8% de los deudores de entre 18 y 25 años, una situación vinculada tanto con su incorporación reciente al sistema financiero como con un acceso mucho más sencillo a productos de crédito.

La discusión, entonces, excede la disputa entre bancos y billeteras. El crecimiento del endeudamiento expone una cuestión más profunda: cada vez resulta más fácil acceder a un préstamo, pero no necesariamente más sencillo sostenerlo cuando los ingresos no alcanzan.

En ese escenario, la discusión sobre quién concentra la mora importa, pero también importa entender qué hay detrás de esos números: familias y personas que recurren al crédito para financiar consumo, cubrir gastos cotidianos o cancelar otras deudas, mientras el sistema financiero amplía el acceso al financiamiento.

Temas

Te puede interesar