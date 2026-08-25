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Industria argentina: la producción cayó en julio y acumula un retroceso del 2% en 2026

La actividad industrial cayó 0,6% en julio frente a junio y acumula una baja del 2% en los primeros siete meses de 2026, según una estimación de la UIA.

La industria argentina volvió a mostrar señales de freno en julio. Según una estimación de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad manufacturera cayó 0,6% mensual en términos desestacionalizados, aunque registró una mejora del 1,4% frente a julio del año pasado.

El dato interanual, sin embargo, no alcanza para cambiar el panorama general: entre enero y julio, la producción acumula una caída del 2% y permanece cerca de un 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

El comportamiento fue dispar según cada sector. La industria automotriz fue una de las más golpeadas, con una baja del 6,8% mensual y un retroceso acumulado del 18% respecto de 2025. También cayó la demanda de energía de los grandes usuarios industriales, que bajó 3,5% en julio.

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La construcción tampoco logró recuperar impulso. Los despachos de cemento retrocedieron 4,2% en el mes, mientras que el índice Construya cayó 0,8%.

En el sector metalúrgico hubo resultados contrapuestos: la actividad metalmecánica prácticamente no se movió, mientras que la producción de acero creció 3,4% mensual y acumula una mejora del 10,9% en el año.

Entre las ramas que lograron sostenerse aparecen algunos segmentos de alimentos, bebidas y lácteos, aunque la faena vacuna cayó 2,8% frente a junio.

El informe de la UIA vuelve a mostrar así una industria que no atraviesa una caída uniforme, sino una recuperación desigual. Mientras algunos sectores consiguen crecer, otros todavía enfrentan una demanda débil y niveles de producción alejados de los registrados años atrás.

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