Industria argentina: la producción cayó en julio y acumula un retroceso del 2% en 2026

La construcción tampoco logró recuperar impulso. Los despachos de cemento retrocedieron 4,2% en el mes, mientras que el índice Construya cayó 0,8%.

En el sector metalúrgico hubo resultados contrapuestos: la actividad metalmecánica prácticamente no se movió, mientras que la producción de acero creció 3,4% mensual y acumula una mejora del 10,9% en el año.

Entre las ramas que lograron sostenerse aparecen algunos segmentos de alimentos, bebidas y lácteos, aunque la faena vacuna cayó 2,8% frente a junio.

El informe de la UIA vuelve a mostrar así una industria que no atraviesa una caída uniforme, sino una recuperación desigual. Mientras algunos sectores consiguen crecer, otros todavía enfrentan una demanda débil y niveles de producción alejados de los registrados años atrás.