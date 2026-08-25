La industria argentina volvió a mostrar señales de freno en julio. Según una estimación de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad manufacturera cayó 0,6% mensual en términos desestacionalizados, aunque registró una mejora del 1,4% frente a julio del año pasado.
Industria argentina: la producción cayó en julio y acumula un retroceso del 2% en 2026
La actividad industrial cayó 0,6% en julio frente a junio y acumula una baja del 2% en los primeros siete meses de 2026, según una estimación de la UIA.