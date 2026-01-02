River viaja a San Martín de los Andes para iniciar su pretemporada

Esta será la cuarta pretemporada que el conjunto comandado por Gallardo realiza en San Martín de Los Andes, ya que, anteriormente, estuvo en 2020, 2022 y 2024.

A diferencia de años anteriores, esta estadía en suelo neuquino será más corta ya que el sábado 10 de enero viajará a Uruguay, precisamente a la ciudad de Maldonado, para disputar la Serie Río de la Plata donde enfrentará a Millonarios de Colombia el domingo 11, desde las 21 horas, en el estadio Domingo Burgueño Miguel y, en el mismo recinto, jugará ante Peñarol de Montevideo el sábado 17 a las 22 horas.

Para esta temporada 2026 que se iniciará a fines de enero con su visita a Barracas Central por la primera fecha del Grupo B del Torneo Apertura, Gallardo ya cuenta con dos refuerzos que llegaron hace algunos días: los mediocampistas Anibal Moreno y Fausto Vera, ambos provenientes del fútbol brasileño.

Moreno arribó a River proveniente de Palmeiras por 7 millones de dólares y firmó contrato hasta diciembre de 2029. El Millonario compró la totalidad de la ficha del mediocampista que en Argentina jugó en Newell´s Old Boys de Rosario y Racing.

Por su parte, Fausto Vera llega a River a préstamo por un año desde el Atlético Mineiro, con cargo de 500 mil dólares y con una opción de compra de 4 millones de dólares.