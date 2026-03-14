River se enfrentará a Sarmiento en busca de su segundo triunfo

La otra incógnita pasa por la mediapunta. En el Ducó fue titular Kendry Páez, pero no se descarta la presencia de Juan Fernando Quintero, que entró a patear el primer penal ante el conjunto de Parque Patricios y lo falló.

Sarmiento, por su parte, viene de conseguir cuatro de los últimos seis puntos y se tomó aire en la lucha por no descender. Le ganó 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y empató sin goles ante Racing, ambos en Junín. Con diez puntos, marcha 12° en la Zona B y una victoria en el Monumental lo podría situar dentro de los puestos de clasificación.

Teniendo en cuenta estos resultados, Facundo Sava mantendría la base de los últimos dos partidos para su visita a Núñez. Cabe recordar que en octubre del año pasado el Verde consiguió un triunfo histórico en cancha de River: fue 1 a 0 con gol de Iván Morales tras un grosero error de Franco Armani. Este domingo buscará repetir la hazaña y continuar en la senda positiva.

La posible formación de River vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez o Juan Fernando Quintero, Tomás Galván, Ian Subiabre; Sebastián Driussi o Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

La posible formación de Sarmiento vs. River, por el Torneo Apertura

Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Mauricio Martínez, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Julián Contrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Los datos de River vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura

Hora: 19.45

TV: ESPN Premium

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Monumental.