River recibirá a Libertad para meterse en cuartos de final

Luego de un inicio de año complicado, en el que no encontraba regularidad, los dirigidos por Marcelo Gallardo empezaron a cosechar muy buenos resultados y prueba de ello es el dato de que en los últimos 28 partidos solo perdieron en tiempo reglamentario contra el Inter de Milán por el Mundial de Clubes.

En lo que respecta a la serie contra Libertad, en la ida consiguieron un valioso empate sin goles, en un partido que se pudo haber inclinado para cualquiera de los dos equipos. De todas maneras, en El Monumental tendrán que levantar mucho el nivel para evitar terminar sufriendo.

Libertad, por su parte, terminó segundo en el Grupo D solo por detrás de San Pablo de Brasil y quiere dar la gran sorpresa para meterse en los cuartos de final de la Libertadores por primera vez desde 2020, edición en la que fue eliminado por Palmeiras de Brasil.

river copa libertadores

River – Libertad, probables formaciones:

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Néstor Giménez, Diego Viera, Robert Rojas; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.