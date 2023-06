River prepara el equipo para recibir el jueves a Instituto

El capitán de la Banda ya se recuperó de la sinovitis en la rodilla izquierda y volvió a entrenarse a la par de sus compañeros. Con eso, el técnico tendrá que resolver si lo incluye en el mediocampo junto a Rodrigo Aliendro para ser el eje o por el buen momento del equipo mantiene a Pablo Solari como segundo punta y el mendocino espera su chance. De no ser este jueves, el retorno del experimentado volante podría darse la semana que viene ante The Strongest cuando el equipo busque el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores en casa. La otra opción es que salga un volante en la mitad de cancha para no perder el peso ofensivo, como podría ser Nacho Fernández.