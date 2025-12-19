Llega el Desafío del Agua en el Dique Punta Negra

La prueba se desarrollará el 27 de diciembre y esperan a 150 competidores en Punta Negra. Habrá 12 categorías en el inicio de la temporada de aguas abiertas.
El próximo sábado 27 de diciembre se realizará la segunda edición del Desafío de Agua, teniendo como escenario el embarcadero de Dique Punta Negra, en un evento que tendrá 150 nadadores. La organización está a cargo del Almendro Sport y la Asociación de nadadores, presidida por Mathias Atencio, en colaboración con la Secretaría de Deporte y los sponsors que ayudan a hacer posible esta aventura.
Esta actividad abrirá la temporada de aguas abiertas, y es el inicio de un año que incluye en el calendario competencias nacionales e internacionales, como el Ironman 70.3, que se realizará el 29 de marzo, el Ironman 5150 será el 30 de octubre, y el Ironman Full se concretará el 1 de noviembre, entre otras.
El evento, que tendrá distancias de 200, 750 y 1500 metros, contará con los siguientes profesores a cargo: Nadia Chaquerian, Matías Cordero y el nadador Elías Barros.
Las inscripciones se realizarán hasta el 25 de diciembre a través de este link. Las acreditaciones se realizarán el mismo día de carrera entre las 8:00 y 8:30, para luego dar paso a la largada de la competencia a partir de las 9:00, por metrajes y categorías. Comienza el cronograma con 1500 metros, luego 750 y al finalizar 200, para concluir el desafío a las 13:00.
El Desafío del Agua incluye doce categorías divididas por edades de participantes:
Infantil (11 años o menor)
Menor (12 y 13 años)
Cadete (14 y 15 años)
Juvenil (16 y 17 años)
Junior (18 y 19 años)
Master A (20 a 27 años)
Master B (28 a 35 años)
Master C (36 a 43 años)
Master D (44 a 51 años)
Master E (52 a 59 años)
Master F (60 a 69 años)
Master G (más de 70 años)
El objetivo es promover la práctica deportiva de todo el público, fomentar el turismo y disfrutar del aire libre. Además, la natación en aguas abiertas era una disciplina desconocida en nuestra provincia, pero gracias a la incorporación de actividades náuticas en Punta Negra, cada vez más personas se animan a la práctica de este deporte.
La Secretaría de Deporte, a través de la Seguridad Náutica, ayudará en la señalización del circuito y el cuidado de los nadadores