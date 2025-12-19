Llega el Desafío del Agua en el Dique Punta Negra

Las inscripciones se realizarán hasta el 25 de diciembre a través de este link. Las acreditaciones se realizarán el mismo día de carrera entre las 8:00 y 8:30, para luego dar paso a la largada de la competencia a partir de las 9:00, por metrajes y categorías. Comienza el cronograma con 1500 metros, luego 750 y al finalizar 200, para concluir el desafío a las 13:00.

El Desafío del Agua incluye doce categorías divididas por edades de participantes:

Infantil (11 años o menor)

Menor (12 y 13 años)

Cadete (14 y 15 años)

Juvenil (16 y 17 años)

Junior (18 y 19 años)

Master A (20 a 27 años)

Master B (28 a 35 años)

Master C (36 a 43 años)

Master D (44 a 51 años)

Master E (52 a 59 años)

Master F (60 a 69 años)

Master G (más de 70 años)

Aguas Abiertas - Punta Negra 3

El objetivo es promover la práctica deportiva de todo el público, fomentar el turismo y disfrutar del aire libre. Además, la natación en aguas abiertas era una disciplina desconocida en nuestra provincia, pero gracias a la incorporación de actividades náuticas en Punta Negra, cada vez más personas se animan a la práctica de este deporte.

La Secretaría de Deporte, a través de la Seguridad Náutica, ayudará en la señalización del circuito y el cuidado de los nadadores