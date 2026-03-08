Regularidad y potencia: Maribel Aguirre, dueña de la Vuelta a San Juan

image

Una carrera que comenzó a definir desde el inicio

El camino hacia el título empezó a construirse desde las primeras jornadas de competencia. Luego del prólogo disputado en Santa Lucía, Aguirre dio el primer gran golpe en la primera etapa, donde se quedó con la victoria y pasó a liderar la clasificación general.

El gran momento de la ciclista rawsina volvió a confirmarse en la contrarreloj individual disputada en Rivadavia, donde nuevamente se impuso y consolidó su liderazgo en la carrera. A partir de allí, la estrategia fue clara: mantener la regularidad y controlar las diferencias en cada etapa.

En la tercera etapa, corrida en Chimbas, la victoria fue para Paola Wynants. Sin embargo, Aguirre volvió a mostrar consistencia al finalizar tercera, resultado que le permitió seguir al frente de la clasificación general.

La denominada etapa reina, disputada en el departamento Sarmiento, quedó en manos de Florencia Revetria. Pero nuevamente la sanjuanina logró meterse entre las mejores y terminar tercera, defendiendo la ventaja que había construido desde el inicio de la competencia.

Esa regularidad terminó siendo clave para sostener el liderazgo hasta el final.

La definición en Circunvalación

La etapa final se disputó este domingo por la mañana en Capital. La actividad comenzó temprano, con la concentración de los equipos desde las 8.30 en las inmediaciones de avenida Mendoza y Circunvalación, mientras que la largada oficial se realizó a las 9.30.

El circuito incluyó metas sprint en el segundo y cuarto giro, además de metas de montaña en el ingreso al cuarto giro y sobre avenida España en la sexta vuelta, lo que generó distintos momentos de intensidad dentro del pelotón.

La victoria de la etapa fue para Ana Claudia Seijas Gómez, del equipo Braghette Prezzioso, quien se impuso en un sprint final muy disputado. El podio lo completaron Sofía Martelli y Paola Silva Wynants, ambas del mismo equipo.

Aunque no ganó la etapa, Aguirre se mantuvo dentro del grupo principal, controló la carrera y aseguró definitivamente el primer lugar en la clasificación general.

La consagración tiene un significado particular para la ciclista sanjuanina. Aguirre logró quedarse con la competencia corriendo en su provincia y ante su público, representando al equipo Municipalidad de Pocito.

Además, el título llegó en una fecha simbólica: el Día Internacional de la Mujer, lo que le dio un valor adicional a una victoria que consolida su lugar entre las grandes figuras del ciclismo femenino argentino.

Con una actuación sólida de principio a fin, Maribel Aguirre terminó levantando los brazos como campeona de la Vuelta a San Juan Damas 2026, cerrando una semana perfecta para el ciclismo sanjuanino.