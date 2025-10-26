"
Real Madrid se impuso ante el Barcelona en un clásico intenso

Por la fecha 10, Real Madrid ganó 2-1 con goles de Mbappé al minuto 21 y Bellingham a los 43'. Fermín López lo había empatado para el Barcelona a los 38'.

Un gol del francés Kylian Mbappé en el minuto 22 y otro de Jude Bellingham en el 43 superaron el de Fermín López en el 38 y dieron la victoria al Real Madrid ante el Barcelona (2-1) en un clásico que deja al conjunto blanco reforzado en lo más alto de LaLiga, con cinco puntos de ventaja respecto a los azulgranas.

El argentino Franco Mastantuono estuvo en el banco de suplentes merengue y no fue opción para Xabi Alonso, ya que no ingresó en todo el partido.

En un duelo intenso, el Real Madrid vio anulados tres goles por fuera de juego -dos de Mbappé y uno de Bellingham-, en el que el colegiado César Soto Grado anuló, tras revisar la acción en el monitor del VAR, un penal de Lamine Yamal sobre Vinicius Junior en el minuto 3 y concedió otro por mano de Eric García que Szczesny paró a Mbappé en el 52.

Un penal sancionado por falta de Lamine Yamal sobre Vinicius fue correctamente anulado tras la revisión del VAR, y poco después Kylian Mbappé convirtió desde fuera del área, aunque el tanto fue invalidado por un fuera de juego milimétrico.

La tercera oportunidad sí valió: Jude Bellingham asistió con precisión y el francés Mbappé definió cruzado para abrir el marcador. Barcelona reaccionó en su primer ataque claro cuando Marcus Rashford encaró por izquierda y lanzó un centro bajo que el delantero Fermín empujó al gol para el 1 a 1.

Sin embargo, la igualdad duró poco porque apenas cuatro minutos después, un balón aéreo mal despejado por la defensa visitante encontró a Bellingham sobre la línea, quien empujó el 2 a 1 que terminó siendo definitivo.

La polémica reapareció a veinte minutos del cierre con una mano de Eric García dentro del área. El árbitro marcó penal y Mbappé tomó la responsabilidad, pero el arquero Szczsny contuvo con una estirada espectacular. Esa acción mantuvo viva la esperanza azulgrana, aunque sin consecuencias en el marcador.

Durante los nueve minutos de adición, Barcelona buscó el empate con envíos aéreos y presencia ofensiva, pero Real Madrid resistió con firmeza y terminó cerrando el triunfo. En el cierre, Pedri vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez.

