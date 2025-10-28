Equi Fernández sufrió una dura lesión con Bayer Leverkusen

El exjugador de Boca se lesionó durante la victoria por 2 a 0 ante Friburgo en el marco de la octava fecha de la Bundesliga, cuando tuvo que ser reemplazado a los 22 minutos del segundo tiempo por Robert Andrich.

Horas más tarde, el club alemán confirmó la gravedad del diagnóstico a través de un comunicado en su cuenta oficial de X en español: “Se prevé que estará de baja entre siete y ocho meses”. La noticia representa un duro golpe para el equipo dirigido por Kasper Hjulmand, ya que Fernández se había adaptado rápidamente al fútbol alemán tras su llegada en septiembre desde Al-Qadsiah de Arabia Saudita.