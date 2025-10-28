Equi Fernández sufrió una dura lesión con Bayer Leverkusen

La baja del volante argentino se suma a la de su compatriota Exequiel Palacios, quien fue operado a comienzos de septiembre por un desprendimiento del tendón del aductor derecho y no volverá a jugar en lo que resta del año.
La lesión de Fernández no necesita de intervención quirúrgica y el proceso de recuperación lo realizará en el centro especializado Werkstatt del Bayer Leverkusen.
El comunicado del Bayer Leverkusen
“El Bayer04 tendrá que prescindir de Ezequiel Fernández en los próximos partidos. Nuestro número 6 sufrió una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda durante el partido contra el SC Freiburg y se prevé que estará de baja entre siete y ocho semanas. ¡Pronta recuperación, Equi".