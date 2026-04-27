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Real Madrid contactó a Scaloni para que sea su DT luego del Mundial 2026

La cadena local COPE afirmó que los altos mandos de la "Casa Blanca" se comunicaron directamente con el entrenador de la Selección argentina para iniciar las negociaciones de un potencial desembarco posmundialista.

Real Madrid inició las negociaciones para sumar nada menos que a Lionel Scaloni como el entrenador de su plantel para la próxima temporada. Según la española Cadena Cope, la dirigencia de la "Casa Blanca" ya contactó directamente al DT de la Selección argentina para que asuma el cargo en el Bernabéu luego del Mundial 2026.

El "Merengue", casi afuera de toda competencia en el ciclo actual porque está a 11 puntos del "Barça" cuando faltan disputarse 15 unidades, trabaja para recuperar su fortaleza en Europa en la campaña 2026/2027, y es en esa ecuación en la que entró el campeón del mundo como seleccionador con la Albiceleste en Qatar 2022.

En medio de varios movimientos esperados de futbolistas -entre llegadas y salidas en el mercado de pases del verano europeo- Florentino Pérez y compañía ya analizan diferentes opciones para dar con el postulante más indicado para reemplazar a Álvaro Arbeloa abandonará una vez terminado el campeonato español.

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Una vez consumada la eliminación del Real Madrid en la Champions League, a manos del Bayern Munich, comenzó la danza de nombre para la sucesión en el Santiago Bernabéu. Entre ellos destacaron los de figuras como Zinedine Zidane, que ya tiene un acuerdo para asumir en la Selección de Francia posmundial; Jurgen Klopp, actual director deportivo de Red Bull; Didier Deschamps, quien acabará su ciclo en Francia tras la Copa Mundial que se inicia en junio; y José Mourinho, de presente en el portugués Benfica.

Ahora creció la expectativa por la posibilidad que sea Scaloni quien ocupe ese lugar de trascendencia en el fútbol europeo. Desde hace semanas se escucha y se debate en los medios locales que el estilo del técnico argentino es del agrado de la cúpula directiva del club madrileño.

Fue la radio española Cadena Cope la que reactivó la mecha al difundir la noticia del contacto entre la dirigencia y el oriundo de Pujato. Según trascendió, el plan es que tome las riendas del plantel cargado de estrellas -entre ellas Vinícius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Federico Valverde- una vez culmine el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La final de la Copa del Mundo se disputará el 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, según el cronograma de la FIFA. El contrato de Scaloni con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expira una vez terminada la competencia, por lo que estaría libre para asumir un nuevo desafío.

Sobre seguir en el cargo frente a la Albiceleste, en marzo último, expresó: "Sé que cuando no esté, me arrepentiré como todos los que han pasado por acá porque es un lugar único, sin dudas". "Desde el momento en el que entrás te das cuenta de que es espectacular estar acá. ¿Cómo no me va a seducir estar acá? Es un lugar privilegiado para todo el mundo", agregó ante el fuerte rumor de que no continuaría como seleccionador argentino después de julio.

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