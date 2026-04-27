Real Madrid contactó a Scaloni para que sea su DT luego del Mundial 2026

Una vez consumada la eliminación del Real Madrid en la Champions League, a manos del Bayern Munich, comenzó la danza de nombre para la sucesión en el Santiago Bernabéu. Entre ellos destacaron los de figuras como Zinedine Zidane, que ya tiene un acuerdo para asumir en la Selección de Francia posmundial; Jurgen Klopp, actual director deportivo de Red Bull; Didier Deschamps, quien acabará su ciclo en Francia tras la Copa Mundial que se inicia en junio; y José Mourinho, de presente en el portugués Benfica.

Ahora creció la expectativa por la posibilidad que sea Scaloni quien ocupe ese lugar de trascendencia en el fútbol europeo. Desde hace semanas se escucha y se debate en los medios locales que el estilo del técnico argentino es del agrado de la cúpula directiva del club madrileño.

Fue la radio española Cadena Cope la que reactivó la mecha al difundir la noticia del contacto entre la dirigencia y el oriundo de Pujato. Según trascendió, el plan es que tome las riendas del plantel cargado de estrellas -entre ellas Vinícius, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Federico Valverde- una vez culmine el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La final de la Copa del Mundo se disputará el 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, según el cronograma de la FIFA. El contrato de Scaloni con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expira una vez terminada la competencia, por lo que estaría libre para asumir un nuevo desafío.

Sobre seguir en el cargo frente a la Albiceleste, en marzo último, expresó: "Sé que cuando no esté, me arrepentiré como todos los que han pasado por acá porque es un lugar único, sin dudas". "Desde el momento en el que entrás te das cuenta de que es espectacular estar acá. ¿Cómo no me va a seducir estar acá? Es un lugar privilegiado para todo el mundo", agregó ante el fuerte rumor de que no continuaría como seleccionador argentino después de julio.