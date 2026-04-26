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Sin Lautaro Martínez, el Inter empató y quedó a un paso del título

Los dirigidos por el rumano Cristian Chivu se quedarán con el “Scudetto” en caso de ganar en la próxima fecha.

El Inter de Milán empató 2-2 como visitante ante el Torino, por la trigésimo cuarta fecha de la Serie A de Italia, y quedó a un paso del título.

Los autores de los goles del Inter fueron el francés Marcus Thuram y el alemán Yann Bisseck, mientras que para el Torino anotaron el argentino Giovanni Simeone y el croata Nikola Vlasic.

El Inter, que no contó con la presencia del delantero argentino Lautaro Martínez por lesión, se puso en ventaja a los 23 minutos del primer tiempo, cuando Thuram anotó de cabeza tras un gran centro del lateral Federico Dimarco.

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El segundo gol para los dirigidos por el rumano Cristian Chivu, que parecía liquidar el encuentro, llegó a la hora de juego a través de Bisseck que también anotó de cabeza gracias a un nuevo centro muy preciso de Dimarco, quien es el máximo asistidor en esta temporada de la Serie A con 17 pases gol, más del doble de los que tiene sus escoltas.

Pese a que parecía que ya no había manera de que el Inter no se quedara con los tres puntos, el Torino tuvo una gran reacción para llegar al empate.

Primero descontó a los 25 del complemento con un muy buen gol de Simeone, que definió picándola tras una buena jugada colectiva, mientras que a falta de solo 10 minutos de penal llegó la igualdad con un penal de Vlasic.

Con este resultado, el Inter llegó a los 79 puntos y le saca 10 a su escolta, el Napoli, que este viernes había goleado 4-0 al Cremonese, y se asegurará el título en la Serie A en caso de ganarle en la próxima fecha al Parma.

En otros de los partidos de este domingo en la Serie A, el Milan empató sin goles con la Juventus y se despidió de la pelea por el título, mientras que el Como del argentino Nico Paz le ganó 2-0 como visitante al Genoa con goles del griego Anastasios Douvikas y del rumano Assane Diao para llegar a los 61 puntos y mantener la quinta posición.

Además, la Fiorentina empató sin goles con el Sassuolo y comienza a alejarse de manera definitiva de la zona de descenso.

FUENTE: TyC Sports

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