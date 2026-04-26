Brutal agresión de Andrada: se somete a una sanción histórica en España

Todo ocurrió en el cierre del clásico, por la segunda división de España, en un partido cargado de tensión por la lucha en la parte baja de la tabla. En medio de un clima caliente, el ex Boca, que había atajado un penal en el primer tiempo, vio la segunda amarilla por un empujón al defensor del Huesca cuando se encaminaba la derrota 1-0 de su equipo. Pero lo peor vino inmediatamente después.

Fuera de sí, Andrada reaccionó de la peor manera: salió corriendo y le propinó una salvaje piña en el rostro a Pulido, desatando una pelea generalizada dentro del campo de juego. El impacto fue tal que el defensor terminó visiblemente afectado, con la cara inflamada tras el golpe, mientras el caos se apoderaba del final del partido, que culminó con más expulsados en ambos lados.