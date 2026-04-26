Una escena completamente repudiable y fuera de control sacudió al fútbol español y tuvo como protagonista a Esteban Andrada. El arquero argentino del Real Zaragoza protagonizó una agresión violenta que puede derivar en una sanción ejemplar: tras ser expulsado, le asestó una trompada brutal en la cara a Jorge Pulido.
Brutal agresión de Andrada: se somete a una sanción histórica en España
El exarquero de Boca fue expulsado en el clásico ante Huesca: corrió hacia el capitán rival y le asestó una trompada escalofriante.