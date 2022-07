Racing empató con Sarmiento en el estadio Eva Perón de Junín

El empate dejó a Racing en la cuarta posición con 10 puntos, mientras que los juninenses llegaron a las ocho unidades y quedaron en el 13er. lugar.

El conjunto de Fernando Gago manejó la pelota a lo largo de la primera etapa con buen criterio, aunque sin poder llegar a ser profundo y llegar con claridad al arco cubierto por Sebastián Meza.

A pesar de tener la pelota en su poder por mayor tiempo, los de Avellaneda no lograron la verticalidad necesaria y no pudieron hacerse fuertes por afuera debido a que Johan Carbonero y Tomás Chancalay no rindieron como extremos por ambos costados.

Sarmiento, por su parte, se dedicó a esperar en su propio campo, se metió atrás y salió de contraataque con Torres para tratar de lastimar a un Racing que tuvo al arco rival como objetivo desde el inicio.

El local apeló a una equivocación del rival para intentar aprovechar los espacios y salir rápido hacia el arco cubierto por Gastón Gómez, aunque sin efectividad.

La "Academia" tuvo chances a su favor, pero con remates desde afuera del área gracias a Aníbal Moreno, Gonzalo Piovi y Emiliano Vecchio, quien además tuvo una a favor con un cabezazo controlado por Meza.

En el inicio de la segunda etapa Lisandro López, último gran ídolo de Racing, sacó un centro que dio en la mano de Emiliano Insúa y que, tras un análisis por parte del VAR, terminó en penal y posterior gol del delantero Jonathan Torres a los cinco minutos.

Hasta que sobre la media hora de ese complemento el ingresado Gabriel Hauche lanzó un centro que conectó de cabeza Enzo Copetti para poner el empate.

La igualdad le permitió a la visita continuar con la tenencia de la pelota, obligó a Sarmiento a meterse en su propio campo, pero no pudo ser efectivo y se quedó con un punto ante un rival que pelea por mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.

En la próxima jornada (séptima), Racing recibirá a Independiente, mientras que Sarmiento visitará a Rosario Central.

= Síntesis =

Sarmiento: Sebastián Meza, Gonzalo Bettini, Gastón Sauro, Federico Rasmussen, Franco Quinteros; Yair Arismendi, Emiliano Méndez, Lucas Castro, Julián Brea; Lisandro López y Jonatan Torres. DT: Israel Damonte.

Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa y Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno y Emiliano Vecchio; Tomás Chancalay, Enzo Copetti y Johan Carbonero.DT: Fernando Gago.

Goles en el segundo tiempo: 5min. Torres (S) y 28min. Copetti (R).

Cambios en el segundo tiempo: 20min.Jonathan Gómez por Carbonero (R); 21min. Gabriel Hauche por Miranda (R), Eugenio Mena por Piovi (R); 27min. Manuel Guanini por Arismendi (S), Sergio Quiroga por López (S); 29min. Edwin Cardona por Moreno (R); Maximiliano Romero por Mura (R); 42min. Javier Toledo por Brea (S), Luciano Gondou por Castro (S) y David Gallardo por Castro (S).

Amonestados: Rasmussen, Méndez, Torres y Toledo (S). Mura, Moreno y Mena (R).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: Eva Perón (Sarmiento, Junín).